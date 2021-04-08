TÜİK Denizli Bölge Müdürü Coşkun, Rektör Aldemir'le görüştü - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde TÜİK'in önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

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