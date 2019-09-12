Son Dakika Haberleri: TÜİK Denizli'de büyük ve küçükbaş hayvan sayılarını açıkladı
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TÜİK Denizli'de büyük ve küçükbaş hayvan sayılarını açıkladı

56 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerini yayımladı.

TÜİK Denizli'de büyük ve küçükbaş hayvan sayılarını açıkladı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre Denizli'de, 2019 yılı Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 295 bin 869 başa, küçükbaş hayvan sayısı ise 727 bin 815 başa ulaştı.


TÜİK verilerine göre, kentte büyükbaş hayvan sayısı 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 295 bin 869 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 295 bin 813 baş oldu. Haziran ayında manda sayısı ise 56 baş oldu.


Kentte küçükbaş hayvan sayısı 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında artarak 727 bin 815 baş olarak gerçekleşti.


Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı ise 523 bin 442, keçi sayısı ise 204 373 oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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