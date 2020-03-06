TÜİK Denizli'nin 2019 yılı göç istatistiklerini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜİK Denizli'nin 2019 yılı göç istatistiklerini açıkladı - Son Dakika

TÜİK Denizli'nin 2019 yılı göç istatistiklerini açıkladı

13 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre, 2019 yılında Denizli'ye 26 bin 235 kişi göç ederken, kentten 27 bin 146 kişi ise diğer kentlere göç etti.

TÜİK Denizli'nin 2019 yılı göç istatistiklerini açıkladı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre, 2019 yılında Denizli'ye 26 bin 235 kişi göç ederken, kentten 27 bin 146 kişi ise diğer kentlere göç etti.


TÜİK Denizli'nin 2019 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Denizli'ye diğer illerden 26 bin 235 kişi göç etti. Buna göre Denizli'ye en çok göç aldığı yüzde 9,4 ile İzmir oldu. İzmir'den Denizli'ye göç edenlerin sayısı 2 bin 465 kişi olurken, İzmir'i 2 bin 95 kişi ile İstanbul ve 2 bin 70 kişi ile Afyonkarahisar'dan göç edenler izledi.


Denizli'den diğer illere ise 27 bin 146 kişi göç etti. Göç eden Denizliler'in en fazla gittikleri kent ise 2 bin 992 kişi ile İzmir oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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