TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 ihracat verilerini açıkladı. TÜİK'e göre ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.



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