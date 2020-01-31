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TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı
6 saat önce
TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 ihracat verilerini açıkladı. TÜİK'e göre ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.
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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:21
Son Dakika 2019 yılında dış ticaret açığı %43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu Rusya'da ilk koronavirüs vakası görüldü! İki kişinin test sonuçları pozitif çıktı Çin'de ailesi karantinaya alınan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti