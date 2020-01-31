TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı - Son Dakika Dünya

TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı

6 saat önce

TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı

TÜİK: Dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 ihracat verilerini açıkladı. TÜİK'e göre ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.


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Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:21 
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Son Dakika

2019 yılında dış ticaret açığı %43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi
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