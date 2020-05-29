TÜİK-Dış ticaret açığı dört ayda yüzde 102.3 arttı - Son Dakika

TÜİK-Dış ticaret açığı dört ayda yüzde 102.3 arttı

Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 67, yılın ilk dört ayında da yüzde 102.3 yükseldi.

TÜİK-Dış ticaret açığı dört ayda yüzde 102.3 arttı, System.String[]

Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 67, yılın ilk dört ayında da yüzde 102.3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Nisan ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 67 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da, yüzde 84.9'dan yüzde 66.3'e geriledi.

Böylece, Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102.3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87.4'ten, yüzde 74.7'ye geriledi.

Buna göre, ihracat Nisan ayında, yıllık bazda yüzde 41.4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolara, ithalat da yüzde 25 azalarak 13 milyar 553 milyon dolara düştü.

Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13.7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 1.0 artışla 69 milyar 205 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayı ihracatında imalat sanayinin payı yüzde 92.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4.2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2.7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.

Nisan ayı ithalatında ara mallarının payı yüzde 73.8, sermaye mallarının payı yüzde 15.6 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.3 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13.2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.4 oldu.

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve    2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.1'ini oluşturdu.

Buna karşılık, ithalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1  milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40.8'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta da ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.3'ünü oluşturdu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92.7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4.6'dır. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.5'tir.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80.7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15.4 düzeyinde, Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78.5 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14 oldu. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Dış ticaret açığı dört ayda yüzde 102.3 arttı - Son Dakika Ekonomi

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