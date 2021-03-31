TÜİK-Doğalgaz fiyatı sanayide yüzde 5.8 düştü, konutta yüzde 4.4 arttı

Türkiye genelinde 2020 yılının ikinci yarısında yıllık bazda, sanayi işletmelerinde kullanılan doğalgaz fiyatları yüzde 5.8 düşerken, aynı dönemde konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı 4.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayide 2020 yılı ikinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1.0 metreküp doğalgaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7.1 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 azalarak ortalama 175.5 kuruşa geriledi.

Buna karşılık, konutlarda, 1.0 metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2020 yılı ikinci döneminde ödediği tutar, bir önceki döneme göre yüzde 2.0 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 artarak ortalama 186.2 kuruşa yükseldi.TÜİK 2020 yılı ikinci dönem itibarıyla doğal gaz fiyatlarını, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve tüm dağıtım, toptan satış ve ithalat şirketlerinden derlenmeye başladı. (Grafik - Tablo)