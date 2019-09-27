TÜİK'e göre 2019'un ilk yarısında elektrik ve doğal gaz fiyatları düştü

Türkiye'de son 5 yılda oldukça durağan seyreden ve çoğu dönem zamlanmayan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında son 1,5 yılda hareketlenme sözkonusu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre konut kullanımında elektrik ve doğal gaz fiyatları 2019'un ilk yarısında 2018'in ikinci yarısına göre geriledi. Bu dönemde elektrik fiyatları yüzde 3, doğal gaz ise yüzde 6 düştü. Yıllık bazda ise yüzde 20 artış görülüyor.



TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketiticiler konutlarda 1 kWh elektrik için 2019 yılının I. yarısında ortalama birim fiyatı olarak 53,8 kuruş ödedi. Bu fiyat 2018'in II. döneminde 55,2 kuruş idi. Aynı fiyat 2018'nin I. döneminde ise 45 kuruş idi. Buna göre elektrik fiyatları 6 aylık dönemde yüzde 3 düşerken 1 yıllık dönemde ise 20 zamlandı.