TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon... - Son Dakika Ekonomi

TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon...

6 saat önce

TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon..., System.String[]

TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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