TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi

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2019 yılında dış ticaret açığı %43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi

2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu