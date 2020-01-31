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TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon...
6 saat önce
TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:24 Kaynak: AA
TÜİK'e göre dış ticaret açığı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi
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