Tüik'e Göre, Dış Ticaret Açığı Şubatta Yüzde 63,1 Azalarak 2 Milyar 134 Milyon Dolar, İhracatın...
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TÜİK'e göre, dış ticaret açığı şubatta yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86,4 oldu.
TÜİK
'e göre, dış ticaret açığı şubatta yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86,4 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:10 Kaynak: AA
Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu
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