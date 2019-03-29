Son Dakika Haberleri: Tüik'e Göre, Dış Ticaret Açığı Şubatta Yüzde 63,1 Azalarak 2 Milyar 134 Milyon Dolar, İhracatın...

Tüik'e Göre, Dış Ticaret Açığı Şubatta Yüzde 63,1 Azalarak 2 Milyar 134 Milyon Dolar, İhracatın...

8 dakika önce

TÜİK'e göre, dış ticaret açığı şubatta yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86,4 oldu.

Tüik'e Göre, Dış Ticaret Açığı Şubatta Yüzde 63,1 Azalarak 2 Milyar 134 Milyon Dolar, İhracatın..., System.String[]
TÜİK'e göre, dış ticaret açığı şubatta yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86,4 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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