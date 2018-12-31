Son Dakika Haberleri: Tüik'e Göre İhracat, Kasımda Yüzde 9,4 Artarak 15 Milyar 529 Milyon Dolar, İthalat Yüzde 21,3...

Tüik'e Göre İhracat, Kasımda Yüzde 9,4 Artarak 15 Milyar 529 Milyon Dolar, İthalat Yüzde 21,3...

46 dakika önce

TÜİK'e göre ihracat, kasımda yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalışla 16 milyar 180 milyon dolar oldu.

Tüik'e Göre İhracat, Kasımda Yüzde 9,4 Artarak 15 Milyar 529 Milyon Dolar, İthalat Yüzde 21,3..., System.String[]
TÜİK'e göre ihracat, kasımda yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalışla 16 milyar 180 milyon dolar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:13 Kaynak: AA

İhracat, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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