Son Dakika Haberleri: Tüik'e Göre İhracat, Şubatta Yıllık Yüzde 3,4 Artarak 13 Milyar 593 Milyon Dolar, İthalat Yüzde...

Tüik'e Göre İhracat, Şubatta Yıllık Yüzde 3,4 Artarak 13 Milyar 593 Milyon Dolar, İthalat Yüzde...

18 dakika önce

TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.

Tüik'e Göre İhracat, Şubatta Yıllık Yüzde 3,4 Artarak 13 Milyar 593 Milyon Dolar, İthalat Yüzde..., System.String[]
TÜİK'e göre ihracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:03 Kaynak: AA

İhracat, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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