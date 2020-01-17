TÜİK'e göre iş arayan 630 bin kadın 1 yıl içinde ev hanımı oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya TÜİK'e göre iş arayan 630 bin kadın 1 yıl içinde ev hanımı oldu - Son Dakika Dünya

TÜİK'e göre iş arayan 630 bin kadın 1 yıl içinde ev hanımı oldu

7 saat önce

Türkiye’de işsizlik verileri tartışılmaya devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre iş arayan 632 bin kadın son bir senede aniden ev hanımı oldu. Son bir ayda iş ararken ev hanımı olmaya karar verenlerin sayısı ise 145 bin.

TÜİK'e göre iş arayan 630 bin kadın 1 yıl içinde ev hanımı oldu, System.String[]

Türkiye'de işsizlik verileri tartışılmaya devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iş arayan 632 bin kadın son bir yıl içinde ev hanımı oldu. Son bir ayda iş ararken ev hanımı olmaya karar verenlerin sayısı 145 bin. Türkiye'de nüfus artarken iş gücünün aynı oranda artmaması işsizlik oranını düşürüyor.


TÜİK'in geçen hafta açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı Ekim 2018'de 3 milyon 788 bin ölçülmüştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:58 
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