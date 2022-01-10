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TÜİK'e göre Kasım ayında işsizlik oranı değişmedi - Son Dakika

TÜİK'e göre Kasım ayında işsizlik oranı değişmedi

10.01.2022 15:08
TÜİK'e göre Kasım ayında işsizlik oranı değişmedi

TÜİK verilerine göre Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 39 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu.

TÜİK verilerine göre Kasım ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 39 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu. Genç işsizlik oranı ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Kasım ayı işgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.

İşgücü Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Atıl işgücü oranı yüzde 22,1

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 29

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 29 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.

DW/ SSB, EC

(c)

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Türkiye İstatistik Kurumu, İstihdam, İşsizlik, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel TÜİK'e göre Kasım ayında işsizlik oranı değişmedi - Son Dakika


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