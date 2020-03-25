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TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz-Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4...
6 saat önce
TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz-Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 178,3 kuruş ödendi.
TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz- Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 178,3 kuruş ödendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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