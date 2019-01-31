Son Dakika Haberleri: Tüik'e Göre, Türkiye'nin Turizm Geliri, 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 12,3 Artarak 29,5 Milyar...

Tüik'e Göre, Türkiye'nin Turizm Geliri, 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 12,3 Artarak 29,5 Milyar...

2 saat önce

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu.

Tüik'e Göre, Türkiye'nin Turizm Geliri, 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 12,3 Artarak 29,5 Milyar..., System.String[]
TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüik'e Göre, Türkiye'nin Turizm Geliri, 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 12,3 Artarak 29,5 Milyar...
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