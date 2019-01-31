Tüik'e Göre, Türkiye'nin Turizm Geliri, 2018'de Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 12,3 Artarak 29,5 Milyar...
2 saat önce
TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu.
TÜİK
'e göre, Türkiye
'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:04 Kaynak: AA
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Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
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