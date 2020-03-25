TÜİK-Elektrik fiyatı konutlarda yüzde 23.4, sanayide yüzde 13.7 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Elektrik fiyatı konutlarda yüzde 23.4, sanayide yüzde 13.7 arttı - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Elektrik fiyatı konutlarda yüzde 23.4, sanayide yüzde 13.7 arttı

7 saat önce

Türkiye genelinde elektrik fiyatları, 2019 yılı ikinci döneminde konutlarda yüzde 23.4, sanayide yüzde 13.7 arttı.

TÜİK-Elektrik fiyatı konutlarda yüzde 23.4, sanayide yüzde 13.7 arttı, System.String[]

Türkiye genelinde elektrik fiyatları, 2019 yılı ikinci döneminde konutlarda yüzde 23.4, sanayide yüzde 13.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kKonutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2019 yılı ikinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 23.4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20.3 artarak ortalama 66.4 kuruşa yükseldi.

Sanayide elektrik fiyatları, bir önceki döneme göre yüzde 13.7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24.0 artarak ortalama 54.7 kuruş oldu.

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2019 yılı ikinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 31.5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23.6 artarak ortalama 178.3 kuruşa yükseldi.

Doğal gaz fiyatları sanayide, bir önceki döneme göre yüzde 11.6 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6 artarak ortalama 186.4 kuruşa çıktı.

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre derleniyor. Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılıyor. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:42 Kaynak: DHA

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