TÜİK-Elektrik fiyatı sanayide yüzde 4.3, konutta yüzde 10.7 arttı

Türkiye genelinde, 2020 yılının ikinci yarısında yıllık bazda, sanayi işletmelerde kullanılan elektrik fiyatları yüzde 4.3 ve konutlarda kullanılan elektrik fiyatları yüzde 10.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayide 2020 yılı ikinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1.0 kilovatsaat elektrik için ödediği tutar, yılın ilk yarısına göre yüzde 2.2 azalırken, yıllık bazda yüzde 4.8 artarak ortalama 57.3 kuruş oldu.