Tüik, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistiklerini Yayınladı
1 saat önce
TÜİK’in yayınladığı verilere göre 2018 senesinin temmuz ve aralık ayları döneminde bir kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş ödendi. Söz konusu dönem içerisinde bir metreküp doğal gaz için de ortalama 144,3 kuruşluk ödeme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz senenin ikinci dönemine dair elektrik ve doğal gaz fiyat artışları yayınlandı. TÜİK’in yayınladığı verilere göre […]The post TÜİK, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistiklerini Yayınladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
TÜİK
'in yayınladığı verilere göre 2018 senesinin temmuz ve aralık ayları döneminde bir kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş ödendi. Söz
konusu dönem içerisinde bir metreküp doğal gaz için de ortalama 144,3 kuruşluk ödeme yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından geçtiğimiz senenin ikinci dönemine dair elektrik ve doğal gaz fiyat artışları yayınlandı. TÜİK'in yayınladığı verilere göre 2018 senesinin temmuz ve aralık ayları döneminde bir kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş ödendi. Söz konusu dönem içerisinde bir metreküp doğal gaz için de ortalama 144,3 kuruşluk ödeme yapıldı.
TÜİK, 2018 senesinin ilk altı ayı için yaptığı çalışmada ise elektrik için ödenen meblağın 45 kuruş, doğalgaz için ödenen meblağın da 113,9 kuruş olduğunu ifade etmişti. 2017 senesinin ikinci yarısında da elektrik için 41,3 kuruş, doğal gaz için 112,2 kuruş ödenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:07
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