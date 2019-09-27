Son Dakika Haberleri: TÜİK, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı
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TÜİK, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı

1 saat önce

Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 53,8 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 135,6 kuruş ödeme yapıldı.

TÜİK, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı, System.String[]

Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 53,8 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 135,6 kuruş ödeme yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:36 
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