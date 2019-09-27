TÜİK, elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı
1 saat önce
Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 53,8 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 135,6 kuruş ödeme yapıldı.
Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 53,8 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 135,6 kuruş ödeme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:36
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