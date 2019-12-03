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TÜİK: Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56'ya yükseldi
7 saat önce
Ekim ayında yüzde 8,55 olan enflasyon kasımda yüzde 10,56'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; enflasyon 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 arttı. Buna göre enflasyon yüzde 10,56'ya yükseldi.
Ekim ayında yüzde 8,55 olan enflasyon kasımda yüzde 10,56'ya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; enflasyon 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 arttı. Buna göre enflasyon yüzde 10,56'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:42
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