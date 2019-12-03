Son Dakika Haberleri: TÜİK: Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56'ya yükseldi
Son Dakika Dünya TÜİK: Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56'ya yükseldi - Son Dakika Dünya

TÜİK: Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56'ya yükseldi

7 saat önce

Ekim ayında yüzde 8,55 olan enflasyon kasımda yüzde 10,56'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; enflasyon 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 arttı. Buna göre enflasyon yüzde 10,56'ya yükseldi.

TÜİK: Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56'ya yükseldi, System.String[]

Ekim ayında yüzde 8,55 olan enflasyon kasımda yüzde 10,56'ya yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; enflasyon 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 arttı. Buna göre enflasyon yüzde 10,56'ya yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:42 
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