TÜİK: Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2020'nin ilk ayında enflasyon yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

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