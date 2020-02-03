TÜİK: Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 - Son Dakika
Son Dakika Dünya TÜİK: Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 - Son Dakika Dünya

TÜİK: Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15

6 saat önce

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.

TÜİK: Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2020'nin ilk ayında enflasyon yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:23 
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