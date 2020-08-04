TÜİK enflasyon oranını açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi sonuçlarını yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TRC3 bölgesinde yer alan Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak illerinin 2020 Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,11 azalış, bir önceki yıl göre yüzde 12,1 artış gösterdiği belirtildi.

Geçen aya göre en fazla fiyat artışının yüzde 18,54 ile karpuz olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürün bazında karpuzdan sonra en çok artış gösteren yüzde 16,13'le yumurta, yüzde 8,94'le LPG, yüzde 7,85'le yatak ve yüzde 6,78'le mücevher (altın) takip etti. Geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında patlıcan geldi. Temmuz ayında patlıcan fiyatı yüzde 40,58 düşerken, bu ürünü yüzde 36,2 ile taze fasulye, yüzde 12,74 ile domates, yüzde 11,19 ile kiraz ve yüzde 6,79 tişört takip etti."