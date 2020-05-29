TÜİK-GSYH 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı (2) - Son Dakika

TÜİK-GSYH 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı (2)

Türkiye'de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı.

TÜİK-GSYH 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı (2), System.String[]
Türkiye'de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı.

Türkiye İStatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden diğer hizmetler yüzde 12.1, bilgi ve iletişim yüzde 10.7, sanayi yüzde 6.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler yüzde 4.6, hizmetler yüzde 3.4, tarım yüzde 3.0, gayrimenkul yüzde 2.4, mesleki, idari ve destek hizmetler yüzde 1.9 ve finans ve sigorta yüzde 1.6 artarken, inşaat sektörü yüzde 1.5 azaldı.

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.2 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu.

GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 176 milyar 146 milyon olarak gerçekleşti.

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.2 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 5.1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1.4 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22.1 arttı ihracatı ise yüzde 1.0 azaldı.

İşgücü ödemeleri, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 19.6 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,0 iken bu oran 2020 yılında yüzde 38.6 oldu.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 40.7'den yüzde 42.1'e yükseldi. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar
Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-GSYH 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı (2) - Son Dakika Ekonomi

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