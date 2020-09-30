TÜİK-Hizmet üretici fiyatları Ağustos'ta yüzde 4.02 arttı

Hizmet üretici fiyatları, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 4.02 ve yıllık bazda da yüzde 16.93 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyatları yılın ilk sekiz ayında yüzde 19.82 arterken, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 11.56 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları Ağustos ayında yıllık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 22.21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19.49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5.96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11.88, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 18.54 artarken,gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4.56 düştü.Hizmet üretici fiyatları Ağustos ayında aylık bazda;ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3.64, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5.96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0.31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15.40, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1.27, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4.60 yükseldi.Hizmet üretici fiyatları yıllık bazda; gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4.56, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3.23 azalırken, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 33.48, posta ve kurye hizmetleri yüzde 27.97, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 25.42 ile üretici fiyatlarının en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Hizmet üretici fiyatları aylık bazda; programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 12.0, bilgi hizmetlerinde yüzde 1.12, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 0.46 azaldı. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 15.40, konaklama hizmetleri yüzde 13.39, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 9.86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)