Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı - Son Dakika

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı

29.04.2021 10:46
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı, System.String[]

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,96, yıllık bazda yüzde 23,7 yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,96, yıllık bazda yüzde 23,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 3,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,42 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 29,74, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,17, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,2, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 22,11 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,08, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,23, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,81 artış gerçekleşti. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 1,79 azalış görüldü.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 5,85, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,02, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 60,77, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 56,87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 46,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,91, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,45, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 0,89 azalış gerçekleşti.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 20,56, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 19,09, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 10,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Telekomünikasyon, Gayrimenkul, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı - Son Dakika Ekonomi


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