TÜİK-Hizmet üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.99 arttı

Hizmet üretici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 0.99, ilk çeyrekte yüzde 4.76, yıllık bazda yüzde 12.10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.97 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık bazda hizmet üretici fiyatları ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14.47, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13.69, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3.42, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9.12, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 13.28, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 10.56 yükseldi.

Hizmet üretici fiyatları aylık bazda ise, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2.41 ve konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0.27 artarken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1.74, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5.98 düştü, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1.79, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1.21 yükseldi.

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 4.81 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 24.59, posta ve kurye hizmetleri yüzde 24.54, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20.87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 7.42, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5.98, istihdam hizmetlerinde yüzde 2.34 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23.27, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 6.75, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 4.03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)