Tüik: İhracat, 2018'de 2017'ye Göre Yüzde 7 Artarak 168 Milyar 23 Milyon Dolar, İthalat Yüzde 4,6...
2 saat önce
TÜİK: İhracat, 2018'de 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.
TÜİK
: İhracat
, 2018'de 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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