Sivas'ta ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 38,1 artarak 11 milyon 577 bin dolar, ithalat ise yüzde 27,5 azalarak 3 milyon 264 bin dolar olarak gerçekleşti. Kentte Eylül ayında bir önceki aya göre ise ihracat yüzde 44,2 artarken, ithalat yüzde 3,2 azaldı. - SİVAS