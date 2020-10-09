TÜİK-İthalatta değer yüzde 3.5 azaldı, miktar yüzde 24.7 arttı - Son Dakika

TÜİK-İthalatta değer yüzde 3.5 azaldı, miktar yüzde 24.7 arttı

09.10.2020 10:18
TÜİK-İthalatta değer yüzde 3.5 azaldı, miktar yüzde 24.7 arttı, System.String[]

İthalat birim değer endeksi de Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 3.5 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 24.7 arttı.

İthalat birim değer endeksi de Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 3.5 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 24.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ithalat birim değer endeksi Ağustos'ta yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10.4, yakıtlarda yüzde 30.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.6 azaldı.

İthalat miktar endeksi de aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.9 ve yakıtlarda yüzde 12.2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14.5 arttı.TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Temmuz ayında 134 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6.6 artarak, Ağustos ayında 142.9'a çıktı.Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ağustos ayında 119.7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 18.2 artarak, 2020 Ağustos ayında 141.5'e yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ağustos ayında 103.5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.8 puan artarak, 2020 yılı Ağustos ayında 108.3'e yükseldi. (Grafik)


TÜİK-İthalatta değer yüzde 3.5 azaldı, miktar yüzde 24.7 arttı
TÜİK-İthalatta değer yüzde 3.5 azaldı, miktar yüzde 24.7 arttı
TÜİK-İthalatta değer yüzde 3.5 azaldı, miktar yüzde 24.7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, İhracat, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-İthalatta değer yüzde 3.5 azaldı, miktar yüzde 24.7 arttı - Son Dakika Ekonomi

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