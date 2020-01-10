TÜİK-İhracatta miktar yüzde 2.0 arttı, değer yüzde 2.0 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-İhracatta miktar yüzde 2.0 arttı, değer yüzde 2.0 azaldı - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-İhracatta miktar yüzde 2.0 arttı, değer yüzde 2.0 azaldı

6 saat önce

İhracat miktar endeksi Kasım'da, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.0 artarken, aynı dönemde ihracat birim değer endeksi ise yüzde 2.0 azaldı.

TÜİK-İhracatta miktar yüzde 2.0 arttı, değer yüzde 2.0 azaldı, System.String[]

İhracat miktar endeksi Kasım'da, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.0 artarken, aynı dönemde ihracat birim değer endeksi ise yüzde 2.0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat miktar endeksinde geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9.3 azalırken, yakıtlarda da yüzde 106.7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise değişmedi.

İhracat birim değer endeksi de geçen yılın aynı dönemine göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.5, yakıtlarda yüzde 8.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.5 azaldı.

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı dış ticaret endeks verileri şöyle:

"İthalat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16.9, yakıtlarda yüzde 13.6 ve imalat sanayinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.1 azaldı.

"İthalat miktar endeksi Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24.2, yakıtlarda yüzde 13.7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9.8 arttı.

"Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında 165.6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.2 artarak, 2019 Kasım'da 167.6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de; 2018 Kasım'da 171.2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2.0 artarak 174.7 oldu.

"Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Ekim'de 127.7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2.8 artarak, 131.2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; geçen yılın aynı döneminde 109.8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20.4 artarak, 2019 Kasım ayında 132.2 oldu.

"İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Kasım'da 99.7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.9 puan artarak, 104.6 oldu."


Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
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