TÜİK: İkinci çeyreğin turizm istatistikleri yayımlanamayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Covid-19 salgınına bağlı olarak sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Nisan-Haziran döneminde anket çalışmalarının yapılamadığını, bu nedenle ikinci çeyreğe ilişkin turizm istatistiklerinin yayımlanamayacağını duyurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Turizm İstatistikleri kapsamında başta turizm geliri ve turizm gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin ve gezi niteliklerinin belirlenmesi amacı ile sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibariyle çıkış yapan ziyaretçiler ve vatandaş giriş anketleri uygulanmaktadır. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran dönemi) anket çalışmaları gerçekleştirilememiştir. Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 10: 00'da yayımlanması planlanan "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2020" haber bülteni, bültende yer alan verilerin elde edildiği anketler sınır kapılarının kapalı olması nedeni ile gerçekleştirilemediği için yayımlanamayacaktır."