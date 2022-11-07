Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araçta üst limit 1 milyon TL'ye yükseliyor - Son Dakika
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Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araçta üst limit 1 milyon TL'ye yükseliyor

07.11.2022 13:17

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla tekrar değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122.94 olarak açıklandı. Önceki yıl 450 bin 500 TL olarak belirlenen ÖTV muafiyetli araç üst limitinin 2023 yılında 1 milyon 4 bin TL olması bekleniyor. Engelli vatandaşlar ise üst limitin arttırılması ile motor hacmi 1.6 litreye kadar olan araçları ÖTV indirimiyle satın alabilecekler.

2022 yılının sonuna yaklaşılması ile otomotiv sektöründe 2023 yılı otomobil fiyatlarının nasıl olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu.

2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yılın yani 2023 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen bu oran, engellilerin ÖTV'siz satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

ÜST LİMİT NE KADAR OLDU

2021 yılında 330 bin 800 TL olarak belirlenen ve 2022 yılına geçerken yaklaşık 120.000 TL arttırılarak 450 bin 500 TL olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetli araç üst limitinin TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2023 yılı için 1 milyon 4 bin TL olarak güncellemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 450 bin 500 TL olarak belirlenen ÖTV muafiyetli araç limiti dünya genelinde yaşanan enflasyon ve kurdaki artıştan dolayı şu an çok az arabayı kapsıyor. 2023 yılı için belirlenen ÖTV muafiyetli araç limitinin 1 milyon TL'ye yükselmesi ile engelli vatandaşlar motor hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçları bu üst sınırdan alabilecek.

ORAN DEĞİŞİR Mİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 arttırma yetkisi bulunuyor. Bununla birlikte, bazı sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin ÖTV muafiyetli araçlar için belirlenen üst sınırın 1,25 milyon TL'ye çekilmesi beklentisi bulunuyor. Son kararın Resmi Gazete' de yayınlanması ile kullanıcılar vergiler dahil 1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araçları 1,6 litre motor hacmini geçmemek kaydı ile ÖTV indirime ile satın alabilecekler.

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ÖTV muafiyetli araç limiti belli oldu! ÖTV muafiyetli araç limiti belli oldu!

ÖTV, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araçta üst limit 1 milyon TL'ye yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araçta üst limit 1 milyon TL'ye yükseliyor - Son Dakika
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