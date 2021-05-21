TÜİK'in istatistiğine göre Edirne ortalama hane halkı büyüklüğü sıralamasında en düşük 8'inci il oldu - Son Dakika

Edirne ortalama hane halkı büyüklüğü sıralamasında en düşük 8'inci il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü Aile Haftası dolayısıyla "İstatistiklerle aile" bülteni yayımladı.

Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü.

İllere göre incelendiğinde 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi.

Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi. Edirne ise 2,74 ile en düşük 8'inci il oldu.

Çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında 72,6 ile Osmaniye oldu. Osmaniye'yi yüzde 72 ile Gaziantep, yüzde 71,9 ile Adıyaman ve Kayseri takip etti.

Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 53,7 ile Tunceli oldu. Tunceli'yi yüzde yüzde 54,8 ile Gümüşhane ve yüzde 55,6 ile Artvin izledi. Edirne ise yüzde 59,6 ile en yüksek 70. il oldu.

Bu arada akrabasıyla evli olan bireylerin en düşük olduğu il Edirne olurken, akraba evlilikleri incelendiğinde Edirne son sıralarda yer aldı.