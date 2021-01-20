TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı - Son Dakika

TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı

20.01.2021 13:37
TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasıyla ilgili yöntem değişikliğine gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasıyla ilgili yöntem değişikliğine gitti.

TÜİK'in resmi internet sayfasındaki duyuruya göre, Kurum, girişim yöneticilerinin iş yerinin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçmek üzere hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine dair iş yeri eğilim anketlerini uyguluyor, bu anket sonuçlarını kullanarak aylık olarak sektörel ve ekonomik güven endekslerini hesaplıyor.

İş yeri eğilim araştırmalarında bu yılın ocak ayından başlamak üzere anketlerin uygulanacağı girişimlerin belirlendiği yöntem güncelleştirilirken hesaplamalarda girişim cirosu ve sektörlerin katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlandı.

Güven endekslerinin hesaplanmasında yapılan iyileştirmeler doğrultusunda, anket uygulanan girişim sayısı aylık 4695'ten 7950'ye çıktı. Girişimlerin seçiminde tabakalı rassal örnekleme yerine her sektörün toplam cirosunun yüzde 70'ini oluşturan girişimler tam sayım olarak ankete dahil edildi. Anket kapsamı her yıl bu koşul göz önüne alınarak güncelleştirilecek. Girişimlerin verdiği cevaplar, girişimin bulunduğu sektörde sahip olduğu ciro payına göre ağırlıklandırılarak endeks hesaplamasına dahil edilmeye başlandı. Üst sektör endeksleri hesaplanırken her bir alt sektörün GSYH katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlandı.

Yapılan metodolojik iyileştirmelerle, endekslerin ekonomik gelişmeleri ve makro ekonomik göstergeleri öncüleme yeteneğinin güçlendirilmesi, kapsanan sektörlerde daha yüksek temsiliyet oranına ulaşılması, sektörde faaliyet gösteren girişimlerin kendi büyüklüğü oranında endeksleri etkilemesi ve hizmet sektöründe anket uygulanan alt sektör sayısının artırılması hedefleniyor.

Metodoloji değişikliklerini yansıtan seriler, 25 Ocak'ta yayınlanacak olan "Sektörel Güven Endeksleri, Ocak 2021" ve 28 Ocak'ta yayınlanacak "Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2021" haber bültenleriyle kamuoyuna duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti         
13:39
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı         
12:39
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 13:51:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜİK'in sektörel ve ekonomik güven endekslerinin hesaplanmasında yöntem değişikliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei