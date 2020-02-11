TÜİK-İnşaat maliyetleri Aralık'ta yıllık yüzde 10.76 arttı - Son Dakika
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TÜİK-İnşaat maliyetleri Aralık'ta yıllık yüzde 10.76 arttı

6 saat önce

İnşaat maliyet endeksi (İME) Aralık ayında aylık bazda yüzde 1.01 arttı ve böylece yıllık artış yüzde 10.76 düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK-İnşaat maliyetleri Aralık'ta yıllık yüzde 10.76 arttı, System.String[]

İnşaat maliyet endeksi (İME) Aralık ayında aylık bazda yüzde 1.01 arttı ve böylece yıllık artış yüzde 10.76 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık ayında Kasım'a göre, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.23, işçilik endeksi de yüzde 0.57 arttı. Yıllık olarak da malzeme endeksi yüzde 4.93, işçilik endeksi de yüzde 25.55 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0.83 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 11.04 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 1.01 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.12 yükseldi. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.46, yıllık yüzde 25.70 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 1.66, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 9.84 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 1.95, işçilik endeksi yüzde 0.98 arttı.

Ayrıca, malzeme endeksi yıllık yüzde 4.33 ve işçilik endeksi yüzde 24.96 yükseldi. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
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