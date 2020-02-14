TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi

7 saat önce

Kredi faizlerinin önemli ölçüde düşmesi ve baz etkisiyle Ocak ayında ipotekli konut satışları yüzde 546.1 artışla 42 bin 237 adete yükseldi.

TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi, System.String[]

Kredi faizlerinin önemli ölçüde düşmesi ve baz etkisiyle Ocak ayında ipotekli konut satışları yüzde 546.1 artışla 42 bin 237 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.8 artarak 113 bin 615 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37.2 olarak gerçekleşti


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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