TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi (2) - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi (2)

7 saat önce

Kredi faizlerinin önemli ölçüde düşmesi ve baz etkisiyle Ocak ayında ipotekli konut satışları yüzde 546.1 artışla 42 bin 237 adete yükseldi.

TÜİK-İpotekli konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 546.1 yükseldi (2), System.String[]
Kredi faizlerinin önemli ölçüde düşmesi ve baz etkisiyle Ocak ayında ipotekli konut satışları yüzde 546.1 artışla 42 bin 237 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.8 artarak 113 bin 615 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37.2 olarak gerçekleşti

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18.7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10.6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6.3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.

Diğer konut satışları 2020 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 artarak 71 bin 378 adete yükseldi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 artarak 36 bin adete çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31.7 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.2 artış göstererek 77 bin 575 adete çıktı.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artarak 3 bin 907'ye yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1,875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi. (Grafik)


- İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:20 Kaynak: DHA
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