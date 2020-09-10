TÜİK-İşsizlik Haziran döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2) - Son Dakika

TÜİK-İşsizlik Haziran döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Türkiye genelinde işsizlik, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artışla yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.

TÜİK-İşsizlik Haziran döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2), System.String[]
Türkiye genelinde işsizlik, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artışla yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puan artış ile yüzde 15.9'a çıktı.İstihdam edilenlerin sayısı Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişiye, istihdam oranı da 4.0 puanlık azalış ile yüzde 42.4'e geriledi.Bu dönemde, istihdam edilenler;tarım sektöründe 274 bin, sanayi sektöründe 319 bin, inşaat sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 298 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3'ü tarım, yüzde 20.0'si sanayi, yüzde 5.8'i inşaat, yüzde 55.0'i dae hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü Haziran döneminde yıllık bazda 2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 milyon 632 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 4.3 puan azalış ile yüzde 49.0'a geriledi.Bu dönemde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan azalarak yüzde 31.3'e geriledi.Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.3 puan azalarak yüzde 18.9'a geriledi.Aynı dönemde, 15-64 yaş grubunda işsizlik 0.4 puan artışla yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puan artışla yüzde 16.0'ya çıktı. Bu yaş grubunda istihdam oranı ise 4.0 puan azalışla yüzde 47.1'e, işgücüne katılma oranı da 4.4 puanlık azalışla yüzde 54.5'e geriledi.Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1.3 puan artışla yüzde 26.1'e çıkarken, istihdam oranı 6.0 puan azalarak yüzde 28.2'ye geriledi. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7.4 puanlık azalışla yüzde 38.1 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 29.3 düzeyine yükseldi. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, Haziran, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-İşsizlik Haziran döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2) - Son Dakika Ekonomi

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