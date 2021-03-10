TÜİK-İşsizlik oranı Ocak'ta yüzde 12.2, istihdam yüzde 43.8

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ocak'ta aylık bazda 1,000 kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişiye, işsizlik oranı da 0.4 puan azalışla yüzde 12.2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, istihdam edilenler de aynı dönemde 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişiye ve istihdam oranı da 1.2 puan artışla yüzde 43.8'e yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da aynı dönemde 0.7 puan artarak yüzde 29.1'e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.7'den, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.5 olarak gerçekleşti.Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 24.7'ye gerilerken, istihdam oranı 0.5 puan artarak yüzde 30.1'e çıktı. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 39.9'a yükseldi.Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.6'sı tarım, yüzde 21.1'i sanayi, yüzde 5.8'i inşaat, yüzde 54.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.Ocak ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.6 puan azalarak yüzde 28 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 51 puan azalarak yüzde 168 oldu.