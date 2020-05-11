TÜİK-İşsizlik Şubat döneminde yüzde 13.6'ya geriledi (2)

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puanlık azalarak yüzde 13.6'ya geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde tarım dışı işsizlik de 1.5 puanlık azalış ile yüzde 15.4'e indi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu.

Bu dönemde, 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalışla yüzde 13.9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1.4 puanlık azalışla yüzde 15.5 oldu.

Bu yaş grubunda istihdam oranı 1.7 puanlık azalışla yüzde 47.6, işgücüne katılma oranı ise 2.6 puanlık azalışla yüzde 55.4'e düştü.

Buna karşılık, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan azalışla yüzde 24.4'e, istihdam oranı ise 2.5 puan azalarak yüzde 29.5'e geriledi.

Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4.2 puanlık azalışla yüzde 39.1 düzeyinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artışla yüzde 26.7 düzeyine çıktı.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı da 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 43.1'e düştü.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15.5'i tarım, yüzde 20.9'u sanayi, yüzde 5.2'si inşaat, yüzde 58.3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişiye indi ve işgücüne katılma oranı da 2.6 puanlık azalış ile yüzde 49.9'a geriledi.

Bu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.5 puan azalarak yüzde 30.0 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.6 puan azalarak yüzde 20.2 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4.0 artarak 4 milyon 699 bin kişi oldu. (Grafik - Tablo)

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