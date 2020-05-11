TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş; - Son Dakika
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TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş;

6 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan işsilik verilerinin iyi okunması gerektiğini belirterek, "İşsizliği azaltmak kamu ve özel sektörün en büyük görevlerinden biridir.

TÜİK işsizlik verilerini değerlendiren ESO Başkanı Kesikbaş;, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan işsilik verilerinin iyi okunması gerektiğini belirterek, "İşsizliği azaltmak kamu ve özel sektörün en büyük görevlerinden biridir. Elbirliği ile birlik ve beraberlikle bu süreçleri atlatacağız" dedi.

TÜİK verilerine işsiz sayısı 2020 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 15,4 oldu. Açıklanan veriler hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "TÜİK tarafından açıklanan verileri hep birlikte iyi okumalıyız. Ocak ve Şubat ayı yıla iyi başlamıştık. Bunun sonuçlarını işsizlik oranlarında da görüyoruz. Mart ayı ile başlayan salgın sürecinde şubat ayı verilerini arıyor olacağız. Sanayicilerimiz ve devletimiz işsizliğin yaşanmaması için ellerini taşın altına koydular. Bu salgın sürecini ise iyi yönetiyoruz. Ancak sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. İşsizliği azaltmak kamu ve özel sektörün en büyük görevlerinden biridir. Elbirliği ile birlik ve beraberlikle bu süreçleri atlatacağız" dedi.

İstihdam yüzde 43,1

Öte yandan TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 43,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 530 bin, inşaat sektöründe 93 bin, hizmet sektöründe 183 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,5'i tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kayıt dışı yüzde 30

Şubat 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan azalarak yüzde 20,2 oldu.

15-64 yaşta işsizlik yüzde 13,9

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,4 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 47,6, işgücüne katılma oranı ise 2,6 puanlık azalışla yüzde 55,4 oldu. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 04:31 Kaynak: İHA


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