TÜİK-İstihdam inşaatta yüzde 21.8, ticaret-hizmette yüzde 1.7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6.0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde istihdam, sanayide yüzde 8.7, inşaatta yüzde 21.8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1.7 arttı.

Aynı dönemde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat yüzde 1.9 arttı. Bu dönemde çalışılan saat, sanayi sektöründe yüzde 7.6 ve inşaat sektöründe yüzde 14.8 artarken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3.7 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi yıllık bazda yüzde 16.8 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 22.9, inşaat sektöründe yüzde 30.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11.1 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, yüzde 2.3 arttı. Aynı dönemde istihdam sanayi sektöründe yüzde 2.7, inşaat sektöründe yüzde 2.9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.0 arttı.Bu dönemde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat yüzde 1.2 arttı. Çalışılan saat sanayi sektöründe yüzde 3.5, inşaat sektöründe yüzde 0.2 artarken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.1 azaldı.Aynı dönemde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yüzde 7.6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 8.3, inşaat sektöründe yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6.8 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13.7 arttı. Aaynı dönemde saatlik işgücü maliyeti sanayi sektöründe yüzde 13.1, inşaat sektöründe yüzde 12.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14.7 arttı.Bu dönemde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yüzde 14.6 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 14.2, inşaat sektöründe yüzde 13.3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15.4 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti de aynı dönemde yüzde 8.6 arttı. Bu dönemde, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti sanayi sektöründe yüzde 6.7, inşaat sektöründe yüzde 6.4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10.5 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.9 arttı. Bu dönemde maliyet sanayi sektöründe yüzde 5.3, inşaat sektöründe yüzde 9.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7.4 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç yüzde 6.4 arttı. Kazanç, sanayi sektöründe yüzde 4.7, inşaat sektöründe yüzde 9.8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6.9 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti de yüzde 10 arttı. Maliyet, sanayi sektöründe yüzde 9.6, inşaat sektöründe yüzde 9.1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10.3 arttı. (Grafik)