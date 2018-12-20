Tüik Kasım Ayı Konut Satışlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2018 yılının Kasım ayında 279 konut satışı yapılırken, 2017 yıl aynı dönemde ise konut satışı 401 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2018 yılının Kasım ayında 279 konut satışı yapılırken, 2017 yıl aynı dönemde ise konut satışı 401 olarak gerçekleşmişti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı Kasım ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.



Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Kasım ayında 279 konut satıldı. Ekim ayında satılan 279 konuttan 100'ü ilk satış, 179'u ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.



Öte yandan Karabük'te 2018 Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık dilimde bin 952'si ilk satış, 2 bin 88'i ise ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 40 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise Karabük'te ilk ve ikinci el olmak üzere 4 bin 359 konut satışı gerçekleştirilmişti.



Bartın'da ise 2018 yılı Kasım ayında 201 konut satıldı. Kasım ayında satılan 201 konuttan 147'si ilk satış, 54'üı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Bartın'da 2018 Ocak- Kasım ayını kapsayan 11 aylık dilimde 2 bin 3'ü ilk satış, bin 167'si ise ikinci el satış olmak üzere toplam 3 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere 3 bin 99 konut satışı yapılmıştı.



Zonguldak'ta ise 2018 yılı Kasım ayında satılan 411 konuttan 190'ı ilk satış, 221'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak'ta 2018 Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık dilimde ise 2 bin 814'ü ilk satış, 3 bin 163'ü ise ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 977 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemlere ait 2017 yılında ise ilk ve ikinci el olmak üzere 5 bin 841 konut satışı gerçekleştirilmişti. - KARABÜK

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