TÜİK-Kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos'ta yüzde 25.2 azaldı

Türkiye genelinde Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, aylık bazda yüzde 25.2 azalarak 103 bin 872 adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde kaydı yapılan araçlar özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24.6 ve traktörde yüzde 1.1 artarken, otomobilde yüzde 31.9, otobüste yüzde 21.3, motosiklette yüzde 18.1, kamyonette yüzde 16.2, minibüste yüzde 13.2 ve kamyonda yüzde 6.6 azaldı.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos'ta yıllık bazda ise yüzde 165.6 arttı. Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209.3, kamyonette yüzde 274.5, kamyonda yüzde 234.5, minibüste yüzde 208.5, otomobilde yüzde 190.8, otobüste yüzde 185.0, traktörde yüzde 139.3 ve motosiklette yüzde 94.5 arttı.Böylece, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664 düzeyine yükseldi.TÜİK verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50.2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81.6 azalarak 32 bin 4 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.1'ini otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.6'sını motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.6'sını kamyon, yüzde 2.1'ini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ağustos ayında 56 bin 592 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin;yüzde 13.8'i Fiat, yüzde 12.2'si Renault, yüzde 8.7'si Volkswagen, yüzde 6.2'si Opel, yüzde 6.1'i Ford, yüzde 5.4'ü Peugeot, yüzde 5.1'i Audi, yüzde 4.7'si Skoda, yüzde 4.6'sı Dacia, yüzde 4.6'sı Toyota, yüzde 4.2'si Hyundai, yüzde 3.6'sı BMW, yüzde 3.3'ü Nissan, yüzde 3.1'i Citroen, yüzde 2.6'sı Mercedes-Benz, yüzde 2.5'i Seat, yüzde 2.2'si Kia, yüzde 1.9'u Honda, yüzde 1.3'ü Jeep, yüzde 1.0'i Volvo,yüzde 2.9'u diğer markalardan oluştu.Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin;yüzde 48.5'i benzin, yüzde 42.9'u dizel, yüzde 5.6'sı LPG yakıtlı, yüzde 3.0'ü elektrikli veya hibritti.Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 853 bin 573 adet otomobilin;yüzde 38.3'ü dizel, yüzde 37.0'si LPG, yüzde 24.2'si benzin yakıtlı, yüzde 0.2'si elektrikli veya hibritti.Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 31.7'si 1401-1500. yüzde 25.1'i 1501-1600. yüzde 22.7'si 1300 ve altı, yüzde 13.9'u 1301-1400. yüzde 5.5'i 1601-2000. yüzde 0.9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48.2'si beyaz, yüzde 26.2'si gri, yüzde 7.3'ü siyah, yüzde 7.1'i mavi, yüzde 6.7'si kırmızı, yüzde 1.6'sı turuncu, yüzde 1.4'ü kahverengi, yüzde 0.7'si sarı, yüzde 0.2'si yeşil renkli iken yüzde 0.6'sı diğer renklerdeydi. (Grafik - Tablo)