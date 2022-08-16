TÜİK konut satışları istatistikleri! Konut satışları ne durumda? - Son Dakika
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TÜİK konut satışları istatistikleri! Konut satışları ne durumda?

16.08.2022 11:08
TÜİK konut satışları istatistikleri! Konut satışları ne durumda?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Konut satışları ne durumda merak edildi. İşte TÜİK tarafından açıklanan TÜİK konut satışları istatistikleri...

TÜİK konut satışları merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Konut satışları ne durumda merak edildi. İşte TÜİK tarafından açıklanan TÜİK konut satışları istatistikleri haberimizde...

TÜİK KONUT SATIŞLARI

Geçtiğimiz ay konut satışları %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Temmuzda Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise bin 28 konutla Ruslar oldu. Rusları 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.

TÜİK konut satışları istatistikleri! Konut satışları ne durumda?

KONUT SATIŞLARI 7 AYLIK DÖNEMDE %24,2 ARTTI

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 artışla 820 bin 300 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 146 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 azalış göstererek 19 bin 146 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,9 artışla 189 bin 463 oldu.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 580'i; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 694''ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 74 BİN 756 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 azalarak 74 bin 756 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 artışla 630 bin 837 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 28 BİN 688 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 azalarak 28 bin 688 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,2 artışla 237 bin 139 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 65 BİN 214 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,2 azalış göstererek 65 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,8 artışla 583 bin 161 olarak gerçekleşti.

TÜİK konut satışları istatistikleri! Konut satışları ne durumda?

YABANCILARA TEMMUZ AYINDA 3 BİN 939 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,4 artarak 39 bin 322 oldu.

TÜİK konut satışları istatistikleri! Konut satışları ne durumda?

YABANCILARDAN ARASINDA EN ÇOK KONUTU RUSLAR ALDI

Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.

TÜİK konut satışları istatistikleri! Konut satışları ne durumda?
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