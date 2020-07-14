TUİK konut sayılarını açıkladı - Son Dakika

TUİK konut sayılarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Haziran ayında Türkiye'de 2020 Haziran ayında 190 bin 12 konut satılırken Zonguldak'ta 895, Karabük'te 669 Bartın'da ise Bartın'da 349 konut satıldı.


Geçen yıla oranla konut satışları arttı


Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye'de 2019 Haziran ayında 61 bin 355 konut satılırken Zonguldak'ta 2019 Haziran ayında 323 konut satıldığı öğrenildi. Karabük'te 2019 Haziran ayında 220 konut satılırken Bartın'da 2019 Haziran ayında 146 konut satıldı. - ZONGULDAK

Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TUİK konut sayılarını açıkladı - Son Dakika
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Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
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