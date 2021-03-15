TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü - Son Dakika

TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü

15.03.2021 10:32
TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü, System.String[]

Türkiye genelinde, "ipotekli satış" olarak bilinen kredili konut satışları Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 70.5 düşüşle 25 bin 401 adete geriledi.

Türkiye genelinde, "ipotekli satış" olarak bilinen kredili konut satışları Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda yüzde 70.5 düşüşle 25 bin 401 adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun verilerine göre bu dönemde toplam konut satışları yüzde 34.7 azalışla 151 bin 809 olarak gerçekleşirken, ilk defa satılan konutlar yüzde 35.9 azalışla 47 bine, ikinci el konut satışları ise yüzde 34.1 azalışla 104 bin 804'e geriledi.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat'ta yıllık bazda yüzde 31.6 azalarak 81 bin 222'ye, ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 66.5 düşüşle 14 bin 669'a geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18.1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21.6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Bayburt ve Hakkari oldu. Ardahan ilinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.7 azalarak 24 bin 737 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.5 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.7 azalış göstererek 56 bin 485 oldu. (Grafik - Tablo)


TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü
TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Kredili konut satışları Ocak-Şubat'ta yıllık yüzde 70.5 düştü - Son Dakika Ekonomi


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