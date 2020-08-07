TÜİK-Küçük ve büyükbaş hayvan sayısı 73.7 milyona çıktı

Türkiye genelinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı Haziran sonu itibarıyla 73 milyon 678 bin baş düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Hayvansal Üretim İstatistikleri" verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı yılın ilk yarısında yüzde 4.2 artarak 18 milyon 615 bin başa, aynı dönemde küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 13.6 artarak 55 milyon 63 bin başa yükseldi.