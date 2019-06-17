Son Dakika Haberleri: TÜİK Mayıs ayı konut satışlarını açıkladı
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜİK Mayıs ayı konut satışlarını açıkladı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2019 yılının Mayıs ayında 329 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 393 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK Mayıs ayı konut satışlarını açıkladı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2019 yılının Mayıs ayında 329 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 393 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Mayıs ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Mayıs ayında 329 konut satıldı. Mayıs ayında satılan 329 konuttan 123'ü ilk satış, 206'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak -Mayıs 2019 dönemini kaplayan ilk 5 ayda ise bin 336 konut satışı gerçekleşirken, bunun 439'u ilk satış, 897'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bartın'da ise 2019 yılı Mayıs ayında 153 konut satıldı. Mayıs ayında satılan 153 konuttan 72'si ilk satış, 81'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak'ta ise 2019 yılı Mayıs ayında satılan 297 konuttan 127'si ilk satış, 170'i ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
Karabük, Türkiye İstatistik Kurumu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi İran uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran'da aşacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜİK Mayıs ayı konut satışlarını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]