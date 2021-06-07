TÜİK merakla beklenen rakamları açıkladı! Türkiye'de hangi ilimizde kaç cami var? - Son Dakika

Sizin de başınıza gelebilir! Türk gazeteci, ikinci doz aşıdan sonra Afgan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Din İstatistikleri 2020 sonuçları bazında Türkiye'deki cami sayılarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 verilerine göre; 2008'de 80 bin 53, 2009'da 80 bin 636, 2010 yılında 81 bin 984, 2011'de 82 bin 693, 2012'de 84 bin 684, 2013'te 85 bin 412, 2014'te 86 bin 101, 2015'te 86 bin 762, 2016 yılında 87 bin 381, 2017 yılında 88 bin 21 2018 yılında 88 bin 681, 2019 yılında 89 bin 259, 2020 yılında ise 89 bin 445'e yükseldi.

CAMİ SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU 20 İL

Türkiye'de cami sayısının en yüksek olduğu 20 il sırayla; İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Mersin, Zonguldak, Adana ve Van olarak kaydedildi.

EN AZ CAMİ TUNCELİ'DE

En az camiye sahip olan Tunceli'de ise 89 caminin faaliyette olduğu aktarıldı. Tunceli'yi sırasıyla Bayburt ve Kilis takip etti.

İLLERE GÖRE CAMİ SAYISI

Türkiye illeri cami sayısı dağılımı; İstanbul 3.530, Konya 3.238, Ankara 3.171, Samsun 2.742, Kastamonu 2.594, Antalya 2.295, Ordu 2.119, Şanlıurfa 2.086, Diyarbakır 2.075, Trabzon 2.058, İzmir 1.915, Bursa 1.776, Manisa 1.757, Balıkesir 1.677, Erzurum 1.618, Giresun 1.610, Mersin 1.582, Zonguldak 1.519, Adana 1.474, Van 1.422, Kayseri 1.396, Sivas 1.372, Kahramanmaraş 1.351, Sakarya 1.338, Çorum 1.330, Bolu 1.267, Kütahya 1.244, Denizli 1.228, Kocaeli 1.223, Afyonkarahisar 1.202, Mardin 1.179, Tokat 1.173, Sinop 1.151, Aydın 1.141, Muğla 1.092, Hatay 1.092, Rize 1.087, Gaziantep 1.078, Elazığ 1.011, Yozgat 987, Malatya 985, Karabük 970, Ağrı 934, Çanakkale 828, Eskişehir 789, Bartın 788, Adıyaman 784, Çankırı 747, Isparta 743, Bitlis 730, Artvin 704, Düzce 685, Amasya 685, Batman 684, Siirt 648, Bingöl 629, Muş 616, Aksaray 609, Erzincan 586, Osmaniye 584, Uşak 572, Gümüşhane 558, Şırnak 552, Tekirdağ 544, Burdur 541, Kars 518, Karaman 513, Nevşehir 509, Kırşehir 502, Hakkari 487, Niğde 439, Bilecik 428, Edirne 406, Kırıkkale 375, Kırklareli 301, Ardahan 280, Bayburt 256, Iğdır 253, Kilis 226, Yalova 168, Tunceli 89.olarak kaydedildi.